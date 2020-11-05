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сегодня, 13:20 3

Жителей частных домов в Благовещенске затопило перед заморозками

Жителей частных домов в Благовещенске затопило перед заморозками
Фото: архив Амур.инфо

В редакцию Амур.Инфо обратились жители частного сектора в районе пересечения улиц Конной и Островского, они рассказали, что их соседи — частная фирма — постоянно откачивают воду, но вот спасая своё имущество, недобросовестные предприниматели топят чужие подворья.

— На дворе осень скоро начнутся сильные заморозки. А у людей живущих рядом полный погреб воды и она не уйдёт до зимы а замёрзнет. Это крик о помощи. Обратите пожалуйста внимание на это. Как бороться с теми кто сливает эту воду не знают люди.

По словам пострадавших, они написали жалобу в администрацию, но пока люди ждут ответа, природа не ждёт, первые заморозки превратили лужи в лёд, а сырые подполья совсем не сохнут.

В мэрии Благовещенска уточнили, что с этим вопросом разбираются в управлении ЖКХ, ситуацию обещали решить.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что коммунальной аварии на участке действительно не было, чтобы провести проверку и привлечь виновное лицо к ответственности, заявление было направлено в благовещенское отделение полиции.

Редакция будет следить за развитием событий.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    а фото взяли, что под рукой валялось, что бы не париться...

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    да и в целом бред какой то, а не материал.

    Одни воду откачивают, т.к. её много, а других (которые соседи) воды под землей нет. Что за чушь

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Насколько слышала, там порыв недалеко, но это ОБС. Может связано с тем промывом на Кузнечной? Но если посмотреть на Конную, уже и дождей-то нет давно, а они все качают на дорогу. И прав выходит тот, у кого насос мощнее....

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