В Благовещенске в наркологическом и психоневрологическом диспансерах развернули инфекционный госпиталь

На базе двух медицинских учреждений в Благовещенске сегодня открывается новый инфекционный госпиталь.

Пациентов наркологического и психоневрологического диспансеров, на базе которых создан госпиталь, распределили по удалённым подразделениям этих медучреждений.

— Лечебное учреждение на 80 коек планируют открыть сегодня. Палаты и медперсонал учреждения готовы, идет подготовка медоборудования. Для обеспечения госпиталя проводятся закупки дополнительного медицинского оборудования и лекарств, — рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Ранее стало известно о том, что инфекционный госпиталь откроется на базе благовещенского роддома. Пациенток переводят в областной перинатальный центр.

В общей сложности в регионе уже развёрнуто девять инфекционных госпиталей на 1 305 мест. Ещё 386 коек созданы в провизорных госпиталях. Свободных коек, по последним данным, — 21 %.