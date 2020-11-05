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5ноября
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сегодня, 11:37 9

В Благовещенске в наркологическом и психоневрологическом диспансерах развернули инфекционный госпиталь

В Благовещенске в наркологическом и психоневрологическом диспансерах развернули инфекционный госпиталь
Фото: архив Амур.инфо

На базе двух медицинских учреждений в Благовещенске сегодня открывается новый инфекционный госпиталь.

Пациентов наркологического и психоневрологического диспансеров, на базе которых создан госпиталь, распределили по удалённым подразделениям этих медучреждений.

— Лечебное учреждение на 80 коек планируют открыть сегодня. Палаты и медперсонал учреждения готовы, идет подготовка медоборудования. Для обеспечения госпиталя проводятся закупки дополнительного медицинского оборудования и лекарств, — рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Ранее стало известно о том, что инфекционный госпиталь откроется на базе благовещенского роддома. Пациенток переводят в областной перинатальный центр.

В общей сложности в регионе уже развёрнуто девять инфекционных госпиталей на 1 305 мест. Ещё 386 коек созданы в провизорных госпиталях. Свободных коек, по последним данным, — 21 %.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Зачем? Окурок в бункере и его амурская прокладка говорят, что все под контролем!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Дооптимизировали Вова здравоохранение

  • vancentti

    vancentti
    1 час назад

    Что следующее в очереди на расселение ? Туб-диспансер ? Совсем рехнулись уже с этой бацилой... Не приведи аллах сейчас чем нибудь кроме ковида заболеть - лечить негде и некому. Впрочем и ковид... в поликлинику хрен дозвонишься, ели дозвонишься хрен дождешься результатов, если дождешься результатов ковыряния в носу, слследующий квест - КТ, ну и дальше по списку, поиск таблеток, и тд... Будьте здоровы, люди. Не болейте. Ничем.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Видимо, следующий на очереди онкодиспансер.

  • Roker

    Roker
    51 минута назад

    Сокол птица гордая,пока не пнешь не полетит.

  • Дан

    Дан
    29 минут назад

    и куда таперича мне диватся? я здесь кажный месяц лежал. Врачи - боги!запой снимают в 2 дня. Куда бижать, каму атдатся?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    14 минут назад

    Пусть лучше Единоросня отдаст свои кабинеты под палаты! Толку больше будет!

  • DrDimon

    DrDimon
    6 минут назад

    "и куда таперича мне диватся? я здесь кажный месяц лежал."

    Ну, считайте, что вам кирдык. Не от ковида помрете, так от запоя.

    Царствие небесное. :)

  • DrDimon

    DrDimon
    4 минуты назад

    "Пусть лучше Единоросня отдаст свои кабинеты под палаты! Толку больше будет!"

    Т.е. в их кабинетах сам воздух целебный? В кабинетах лдпрни такого эффекта нет?

    Я почему-то так и думал. :)

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