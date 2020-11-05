В минздраве Хабаровского края придумали, как справиться с очередями в поликлиниках

Фото: dvnovosti.ru

В минздраве Хабаровского края рассказали, как планируется решить вопрос с очередями в поликлиниках. Пока хабаровчане толпятся в медучреждениях, поскольку вызвать врача на дом по телефону, чаще всего, невозможно.

Недавно в соцсетях появились снимки хабаровской поликлиники, на которых видно огромные очереди возле регистратуры. Соблюдение социальной дистанции при этом никто не контролирует. Многие хабаровчане в комментариях отметили, что то же самое сейчас творится буквально во всех городских поликлиниках.

В министерстве здравоохранения пояснили: теперь, чтобы не дозваниваться до поликлиники и не приходить лично, пациенты могут вызвать врача на дом, подав онлайн-заявку на сайте медицинского информационно-аналитического центра регионального минздрава. Нововведение доступно для жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщают dvnovosti.ru.

— Приём заявок осуществляется с понедельника по субботу, с 8:00 до 17:00. За первые два дня введения этой функции поступило 352 обращения, — рассказала Юлия Тагнер, сотрудник пресс-службы регионального минздрава.

Отмечается, что в заявке можно указать имеющиеся у пациента симптомы. В анкете на запись есть отдельные вопросы про кашель, боль в груди, температуру, озноб. Хабаровчане пока не поняли — работает это нововведение или нет.

— Да, ссылка кликабельная, пишешь данные, но ощущение, что всё уходит в чёрную дыру. Нет обратной связи. Написала в 7 утра, день прошел — хоть бы дали информацию, сколько ещё ждать, чтобы иметь представление и возможность быть дома, — заметила Лариса, жительница краевой столицы.

В Instagram, комментируя посты минздрава, хабаровчане обратили внимание на то, что проблема очередей, в первую очередь, заключается в нехватке медиков, поэтому онлайн-форма этот вопрос никак не решает.

В Благовещенске поликлиники тоже подстраиваются под работу в условиях огромного наплыва посетителей. Режим работы поликлиник в столице Приамурья продлили до девяти-десяти вечера. Поменялся и график работы в выходные дни: суббота для медиков стала полностью рабочим днём, выезжают бригады и в воскресенье.

В благовещенской городской поликлинике № 4 подключили многоканальный телефон. Теперь регистратура может принимать множество звонков одновременно.

Кроме этого, в Благовещенске пациентов с коронавирусной инфекцией планируют лечить в дневных стационарах поликлиник. Необходимость возникла в связи с тем, что мест в инфекционных стационарах амурских больниц может не хватить в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Коронавирусных больных предполагается лечить в 2-й и 4-й благовещенских поликлиниках.

Горожане по-прежнему могут записаться к врачу через сайт госуслуг или лично в регистратуре. От последнего варианта специалисты советуют воздержаться из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусом. По сообщению пресс-служба правительства области, ежедневно в регистратуры поликлиник Благовещенска поступает до тысячи обращений.