С января в Благовещенске заработают три новые ясельные группы

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В январе 2021 года в городских детских садах дополнительно откроют три новые группы для пребывания детей младше трёх лет. Ясли смогут принять 70 благовещенских малышей.

Сейчас в помещениях, отведённых под новые группы, завершаются строительные работы. Две из них на 50 человек появятся на первом этаже дома по улице Богдана Хмельницкого. Игровые, раздевалка, буфетная, прачечная, туалет, медицинский кабинет и кабинет администратора займут 430 квадратных метров. «Мини-детский сад» станет девятым филиалом МАОУ «Прогимназия города Благовещенска».

В доме, где будет расположен детский сад, уже переделали систему отопления. Теперь она индивидуальная, и не будет зависеть от системы дома. Полы в детском саду сделают теплыми, причем всегда определенной температуры, которая требуется согласно нормам и правилам.



Как рассказала заведующий прогимназией Галина Воеводина, пока идут строительные работы учреждение закупает необходимый инвентарь, мебель, оборудование, технику.







Ещё одно помещение для дополнительной группы на 20 мест ремонтируется по адресу улица Ленина, 283. Группа будет относиться к детскому саду № 55. Здесь подрядная организация отремонтировала водопровод, систему водоотведения, теплоснабжения, вентиляции. Группу оборудовали пожарной сигнализацией, охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Начались отделочные работы.







В городской администрации отмечают, что вся потребность в местах в дошкольные учреждения для детей раннего возраста постепенно будет удовлетворена. С 2017 года на базе благовещенских детских садов было создано 470 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.