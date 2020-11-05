Среди задержанных после теракта в Вене есть россияне
По подозрению в причастности к теракту в Вене задержаны 14 человек. Все они имеют мигрантское прошлое, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД Австрии Карла Нехаммера.
Министр сообщил, что всем задержанным от 18 до 28 лет, у всех мигрантское прошлое, у некоторых из них нет австрийского гражданства. Среди задержанных граждане Турции, Македонии, Бангладеш, а также Российской Федерации. Как заявил посол России в Австрии, речь о выходцах из Северного Кавказа.
Вечером в понедельник в Вене были совершены нападения со стрельбой, в результате погибли четыре человека. Власти Австрии заявили, что речь идет о теракте. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его возможных сообщников.
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