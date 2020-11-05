Среди задержанных после теракта в Вене есть россияне

Министр сообщил, что всем задержанным от 18 до 28 лет, у всех мигрантское прошлое, у некоторых из них нет австрийского гражданства. Среди задержанных граждане Турции, Македонии, Бангладеш, а также Российской Федерации. Как заявил посол России в Австрии, речь о выходцах из Северного Кавказа.

Вечером в понедельник в Вене были совершены нападения со стрельбой, в результате погибли четыре человека. Власти Австрии заявили, что речь идет о теракте. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его возможных сообщников.