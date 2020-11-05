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5ноября
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сегодня, 11:14 0

В Приамурье открывается первая в этом году горнолыжная база

На этой неделе в Тынде заработает горнолыжный спуск «Усть-Корал». Прокат оборудования на лыжной базе откроется 6 ноября, 14 числа заработает канатная дорога.

Подготовку к новому сезону на базе начали с первых дней этой недели. Сейчас там проводится оснеживание склона. С 6 ноября откроется прокат оборудования, а 14 ноября руководство спортивной школы № 1 планирует открыть прокат и запустить канатную дорогу. Цена проката и пользования подъёмником останется на уровне прошлой зимы, сообщается в инстаграм-аккаунте «Тындаинфо».

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#отдых #спорт #туризм #Тында

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