Амурские школьники теперь миллионеры: в «Артеке» прошла «Большая перемена»

На финал «Большой перемены» в «Артек» отправились 14 школьников из Приамурья. Главные призы в конкурсе президентской платформы «Россия — страна возможностей» завоевали восемь из них.

— Миллион рублей выиграл кванторианец из Свободного. Владимир Астафьев учится в 11 классе школы № 1. Выигрыш молодой человек может потратить на обучение в престижном вузе, ипотеку или бизнес-стартап. Ему также полагается привилегия для поступления в вуз — до пяти баллов к портфолио достижений, — сообщает минобразования области.

Из столицы Приамурья миллионерами стали двое одиннадцатиклассников. Ученица школы № 16 Ольга Белова и Семён Бунин, учащийся школы № 5. В этом году парень также стал двукратным победителем региональной олимпиады школьников по русскому языку и истории.

— Остальные лауреаты получили по 200 тысяч рублей. Это две школьницы из Благовещенска Дарья Мельникова и Варвара Черкасова, а также Елизавета Кряжева из села Чигири. Ещё две амурчанки получили такую же награду: Екатерина Петрова из города Зеи и Виктория Соколова — из Белогорска, — рассказали в минобразования Приамурья.

Все финалисты конкурса получили путёвки в «Артек» и призы от партнёров. А наставники школьников-победителей получат по 150 тысяч рублей.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» – онлайн-платформа для образования и коммуникации учеников старших классов. Проект стартовал в марте и проходил до конца октября этого года. За это время школьники прошли профессиональные тестирования. Финалистами конкурса стали 1 200 человек, а победителями – 600 учащихся 9-11 классов.