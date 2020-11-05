Байден заявил, что его победа на выборах в США уже очевидна

Байден сообщил, что после подсчётов уже очевидна его победа в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов, необходимых для избрания президентом.

Как сообщает телекомпания CNN, в Пенсильвании у Трампа по итогам подсчета 84% голосов 52,0%, у Байдена — 46,7%. Адвокат президента Рудольф Джулиани направился в этот штат, заявив о нарушениях на выборах.

Джозеф Байден уверен, что в штате Пенсильвания большая часть необработанных бюллетеней подана в его пользу.

Байден также заявил о рекордно высокой явке на выборах, прошедших во вторник в США.

Ранее телекомпания NBC опубликовала оценки, согласно которым явка на прошедших выборах будет рекордной за последние 120 лет и составит 159,8 млн человек.

В 2016 году, когда победил действующий президент США Дональд Трамп, явка составила рекордные на тот момент 138,8 млн.

Окончательные итоги голосования пока неизвестны, подсчёт голосов затягивается. Для победы Байдену или Трампу необходимо набрать 270 голосов выборщиков.