Двое детей погибли, провалившись под неокрепший лёд на Камчатке

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Двое детей провалились под лёд реки на севере Камчатки. Мальчики утонули.

Трагедия произошла в среду вечером в селе Хаилино Олюторского района. Дети отправились гулять целой компанией. С прогулки не вернулись двое мальчиков 6 и 7 лет.

— По предварительным данным, двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения совместно со своими друзьями отправились на прогулку на берег реки Тылда, где стали бросать камни и прыгать по льду на реке, желая его разбить, — сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Неокрепший лёд не выдержал, мальчики провалились в воду и утонули. На место трагедии в отдалённое село Хаилино выехала следственно-оперативная группа. По результатам проведенной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Интерфакс Дальний Восток.

В Приамурье недавно произошла похожая трагедия. 7-летняя девочка из Зеи ушла из дома и пропала. Позже выяснилось, что она утонула в озере. Тело ребёнка нашли в водоёме без видимых признаков криминальной смерти. Как установили в прокуратуре, девочка часто оставалась без присмотра.