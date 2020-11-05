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5ноября
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сегодня, 08:50 1

В 2021 году начнутся подводные экскурсии на «Титаник»

В 2021 году начнутся подводные экскурсии на «Титаник»
Фото: pixabay.com

Бизнесмен из США Стоктон Раш объявил о запуске подводных туров на затонувший «Титаник». Экскурсии начнутся уже в следующем году, пишет Irish Central.

Раш возглавляет компанию OceanGate Expeditions, она и займётся подводными турами. С мая по сентябрь, раз в неделю предполагается устраивать погружение батискафа с туристами к находящемуся на глубине трёх километров легендарному кораблю.

Стоимость тура, который будет стартовать на Ньюфаунленде, составит 125 тысяч долларов. Бизнесмен утверждает, что большая часть мест с мая по июль 2021 года уже забронирована.

Погружение будет проходить в течение восьми часов. На борту батискафа будет по пять человек: капитан, учёный и трое туристов.

«Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года. Погибло 1496 пассажиров и членов экипажа.

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#жизнь #лёгкие новости #туризм

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    42 минуты назад

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