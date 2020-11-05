В 2021 году начнутся подводные экскурсии на «Титаник»

Раш возглавляет компанию OceanGate Expeditions, она и займётся подводными турами. С мая по сентябрь, раз в неделю предполагается устраивать погружение батискафа с туристами к находящемуся на глубине трёх километров легендарному кораблю.

Стоимость тура, который будет стартовать на Ньюфаунленде, составит 125 тысяч долларов. Бизнесмен утверждает, что большая часть мест с мая по июль 2021 года уже забронирована.

Погружение будет проходить в течение восьми часов. На борту батискафа будет по пять человек: капитан, учёный и трое туристов.

«Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года. Погибло 1496 пассажиров и членов экипажа.