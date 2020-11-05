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Глава Камчатки: стерилизация не лечит животных от агрессии

Глава Камчатки: стерилизация не лечит животных от агрессии
Фото: kamgov.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал ЧП в столице региона: здесь накануне было обнаружено тело восьмилетнего мальчика, загрызенного собаками.

Солодов назвал случившееся ужасной трагедией и выразил соболезнования родным ребёнка. Он признал, что принимаемых сейчас мер по контролю за бродячими животными недостаточно.

«Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, то есть, на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак», — написал Солодов на своей странице в социальной сети Instagram.

В ближайшее время, пообещал губернатор, на Камчатке начнутся проверка работы всех муниципалитетов по контролю за беспризорными псами. Между тем по факту ЧП региональное управление СК возбудило уголовное дело.

На днях депутаты амурского Заксобрания выделили 26 миллионов рублей на приют для собак в Благовещенске. Действуют или появятся такие приюты и в других городах и районах Приамурья. Здесь, также как и на Камчатке, предполагается чипировать, прививать и стерилизовать животных, а затем отпускать их на волю. Занимаются, на пожертвования, передержкой бродячих животных и общественники.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    38 минут назад

    Слава те, господи! Оне проснулись.

  • Барабака

    Барабака
    30 минут назад

    «Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит, надо менять эти меры. На более жесткие. Здоровье и жизнь граждан превыше всего», - считает губернатор.

    А можно его в Благовещенск, чтоб хоть полгодика порулил?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    28 минут назад

    Собаканутые зоошизики будут говорить что мальчик сам виноват! Господи , накажи этих идиотов!

  • DrDimon

    DrDimon
    24 минуты назад

    "А можно его в Благовещенск, чтоб хоть полгодика порулил?"

    Наша визгливая зоошиза его быстро вслед за Золотаревым отправит. Виталиков (или Валериков?), жаждущих халявной вотки на сто лет припасено.

    А по делу: увы, какие-то резкие движения возможны только после того, как кого-нибудь вусмерть загрызут. И то, скорее всего ненадолго.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    19 минут назад

    Тело ребенка обнаружено в районе нежилой зоны морского порта с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных. Экспертиза уже готова с точными данными о причинах смерти? Удивительные люди. В России каждый день гибнут дети, если не десятки детей, по вине их родителей (то бросят без присмотра и ребенок под колеса машины на дорогу вылетит, то из окна вывалится, то утонет, как недавно в Зее, пока мать пила). Но хай почему-то поднимают, только когда надо на собак наброситься с оскалившимися мордами. Собаки живут только там, где живут люди. Если собака оказалась на улице - это вина человека. Проблема решается элементарно: обязать чипировать каждую собаку чипом с данными её ДНК и ФИО её хозяина. И тогда будет понятно, кто вышвырнул собаку на улицу, где она одичает от голода и холода, и чья собака насрала во дворе, а хозяин за ней не убрал. Но ведь тогда придется дуплиться, то есть самому отвечать за свои действия с животным, а это на самом деле никому не надо. Так ведь? Вот и будут визжать по клавам и делать вид, что подстригая верхушку, вырубили куст, но корень проблемы - в самих себе поискать, не-, не-, не слышали.

  • Julia13-13

    Julia13-13
    18 минут назад

    Собаки голодные ! В Сочи и заграницей . собаки стерилизованные . с биркой на ухе, сытые! Во всех ресторанах их подкармливают!Не выгоняют, не проявляют не какой агрессии к животным , а животные к людям! Сначала начнут зачищать от животных, потом от бомжей, так и к 37тым годам можем вернуться! Нужно только понять , что для чего то животных поселили на этой планете и мы должны параллельно жить друг с другом , не причиняя зла друг другу! Ребенка однозначно жалко! Такие ситуации надо рассматривать на месте и о конкретных собаках, а не о всех бездомных! Только человек виновен во всем, что происходит на земле!

  • Барабака

    Барабака
    11 минут назад

    Да шли бы вы лесом с такими рассуждениями. Защитники невъепенные. Пока самих не коснется, защищаете. Жалко? Заберите домой!

    Не забираете - значит не жалко, и нехер тут грудью кидаться, исполнять что-то.

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