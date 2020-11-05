Глава Камчатки: стерилизация не лечит животных от агрессии

Солодов назвал случившееся ужасной трагедией и выразил соболезнования родным ребёнка. Он признал, что принимаемых сейчас мер по контролю за бродячими животными недостаточно.

«Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, то есть, на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак», — написал Солодов на своей странице в социальной сети Instagram.

В ближайшее время, пообещал губернатор, на Камчатке начнутся проверка работы всех муниципалитетов по контролю за беспризорными псами. Между тем по факту ЧП региональное управление СК возбудило уголовное дело.

На днях депутаты амурского Заксобрания выделили 26 миллионов рублей на приют для собак в Благовещенске. Действуют или появятся такие приюты и в других городах и районах Приамурья. Здесь, также как и на Камчатке, предполагается чипировать, прививать и стерилизовать животных, а затем отпускать их на волю. Занимаются, на пожертвования, передержкой бродячих животных и общественники.