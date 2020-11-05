Выбор читателей за 4 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 4 ноября.

В Благовещенске в среду, 4 ноября, в 10:24 утра прямо на ходу взорвался автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, водитель скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

В Благовещенске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела водителя в сгоревшем автомобиле на улице Нагорной. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области, в салоне находилась 39-летняя женщина.

В правительстве РФ утвердили список медикаментов, которые будут бесплатно раздавать пациентам, которые на дому проходят лечение от коронавируса. На закупку препаратов выделили больше пяти миллиардов рублей.

Шестилетняя жительница Благовещенска Ксения Шайда претендует на звание самой красивой девочки России. Вместе с мамой Ксюша подала заявку на онлайн-конкурс. Девочка ходит в детский сад, готовится к школе, изучает английский язык и занимается художественной гимнастикой.