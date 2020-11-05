«Наш Подкаст»: Евгения Дубова

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #14. Евгения Дубова. на Яндекс.Музыке ВЫПУСК 14. ЕВГЕНИЯ ДУБОВА.







книги/квн/модельный бизнес







00:01:30 - Про книги, развитие, дикторы аудиокниг.



00:06:00 - Команда КВН «Азбука». История начала, Первый канал, тонкости, ТНТ и т.д.



00:28:00 - Модельный бизнес.



00:34:30 - Работа с Pierre Cardin.



00:41:00 - Опыт работы в Италии.



00:44:30 - Как Женя воровала в итальянских магазинах.



00:48:30 - Дальше про Италию.



00:51:30 - Опыт работы в Корее. Как корейские агенства обманывают моделей.



00:58:30 - Опыт работы в Японии.



01:00:00 - Чуть-чуть про одежду.



01:06:00 - Работа в Париже. Как Женю ограбили в Париже в метро.



01:09:30 - Опять про Азию.



01:11:00 - Заработки в модельном бизнесе и как получаться на фото.



01:15:00 - Про мужчин в модельном бизнесе.



01:16:00 - Что самое сложное в моделинге?



01:19:00 -Что делать тем, кто хочет в модельный бизнес?

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya