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5ноября
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сегодня, 17:00 0

«Наш Подкаст»: Евгения Дубова

«Наш Подкаст»: Евгения Дубова

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

ВЫПУСК 14. ЕВГЕНИЯ ДУБОВА.


книги/квн/модельный бизнес


00:01:30 - Про книги, развитие, дикторы аудиокниг.

00:06:00 - Команда КВН «Азбука». История начала, Первый канал, тонкости, ТНТ и т.д.

00:28:00 - Модельный бизнес.

00:34:30 - Работа с Pierre Cardin.

00:41:00 - Опыт работы в Италии.

00:44:30 - Как Женя воровала в итальянских магазинах.

00:48:30 - Дальше про Италию.

00:51:30 - Опыт работы в Корее. Как корейские агенства обманывают моделей.

00:58:30 - Опыт работы в Японии.

01:00:00 - Чуть-чуть про одежду.

01:06:00 - Работа в Париже. Как Женю ограбили в Париже в метро.

01:09:30 - Опять про Азию.

01:11:00 - Заработки в модельном бизнесе и как получаться на фото.

01:15:00 - Про мужчин в модельном бизнесе.

01:16:00 - Что самое сложное в моделинге?

01:19:00 -Что делать тем, кто хочет в модельный бизнес?

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 131

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