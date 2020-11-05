«Наш Подкаст»: Евгения Дубова
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.
ВЫПУСК 14. ЕВГЕНИЯ ДУБОВА.
книги/квн/модельный бизнес
00:01:30 - Про книги, развитие, дикторы аудиокниг.
00:06:00 - Команда КВН «Азбука». История начала, Первый канал, тонкости, ТНТ и т.д.
00:28:00 - Модельный бизнес.
00:34:30 - Работа с Pierre Cardin.
00:41:00 - Опыт работы в Италии.
00:44:30 - Как Женя воровала в итальянских магазинах.
00:48:30 - Дальше про Италию.
00:51:30 - Опыт работы в Корее. Как корейские агенства обманывают моделей.
00:58:30 - Опыт работы в Японии.
01:00:00 - Чуть-чуть про одежду.
01:06:00 - Работа в Париже. Как Женю ограбили в Париже в метро.
01:09:30 - Опять про Азию.
01:11:00 - Заработки в модельном бизнесе и как получаться на фото.
01:15:00 - Про мужчин в модельном бизнесе.
01:16:00 - Что самое сложное в моделинге?
01:19:00 -Что делать тем, кто хочет в модельный бизнес?
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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