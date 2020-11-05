Гороскоп 5 ноября: Козероги рискуют заболеть, а Львам пора бросать курить

Восход Солнца: 07:27

Заход Солнца: 16:59

Солнце в Скорпионе.

Овен. Многим людям тенденции этого дня позволят сделать собственную жизнь и жизнь своих близких мирной и надежной. Не замыкайтесь в себе, отгородившись от окружающей реальности. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм.

Телец. День благоприятный для контактов и общения, приобретения. Вероятно, ждет романтическая встреча. Но не поддавайтесь эйфории и постарайтесь избежать головокружения от успехов. Тщательно продумайте свой бюджет, так как возможны неоправданные траты.

Близнецы. Благоприятный день, однако звёзды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере — удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть.

Рак. В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

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Лев. Поработайте над собой, бросьте курить или начните ходить в спортзал, любые изменения к лучшему в этот день окажутся долгосрочными. Активный, творческий день. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях.

Дева. Этот день может определить ход ваших дел до конца года. Он покажет, насколько в ближайшее время изменятся ваши планы и как могут развиваться события. Ваша способность к анализу и уникальный дар предвидения помогут вам точно определить цели и тактику поведения.

Весы. Лучше сдать проект позже, но сделанный полностью и без спешки. В первую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска.

Скорпион. Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Ваше здоровье,коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели.

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Стрелец. День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Благоприятный день для устройства быта, обращения в органы власти, к начальству. Личное обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов.

Козерог. На работе вы будете заниматься рутиной, держитесь на расстоянии от людей с симптомами простуды, есть риск заболеть. Возможно, сегодня вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими.

Водолей. Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами, отравлениями. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением.

Рыбы. День связан с самозащитой, концентрацией энергии. Существует угроза вторжения реальной жизни в ваш внутренний мир. Нужно быть осмотрительнее. Не следует посвящать знакомых в свои проблемы и планы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев