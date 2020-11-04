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4ноября
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сегодня, 17:43 0

В Амурской области выявили 159 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 159 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 159 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,3 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 107 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 11 — бессимптомно, у 41 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 913,87 на 100 тысяч населения.

По данным портала Стопкороонавирус,рф, с нарастающим итогом в регионе заразились коронавирусом 7 220 человек. 5 858 выздоровели, 63 скончались.

Всего обследовано на COVID 431 114 человек, в том числе за последние сутки – 5 562.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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