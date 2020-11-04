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4ноября
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сегодня, 17:20 0

Амурские следователи: во взорвавшемся автомобиле погибла женщина

Амурские следователи: во взорвавшемся автомобиле погибла женщина
Фото: @dpskontrol_28rus

В Благовещенске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела водителя в сгоревшем автомобиле на улице Нагорной. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области, в салоне находилась 39-летняя женщина.

В ходе проверки предстоит установить причину возгорания и обстоятельства гибели водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, автомобиль внезапно загорелся и взорвался сегодня утром, в районе улицы Нагорной, 10. Момент взрыва попал на записи камер видеонаблюдения.

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#ДТП #пожары #происшествия #транспорт

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