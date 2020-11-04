Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:13 0

На Камчатке обнаружили изувеченное животными тело маленького ребёнка

На Камчатке обнаружили изувеченное животными тело маленького ребёнка
Фото: pixabay.com

В ходе поисковых мероприятий рядом с портом Петропавловска-Камчатского обнаружили тело восьмилетнего мальчика, пропавшего вечером 3 ноября, сообщает ТАСС.

В поисках принимали участия родители ребёнка и полицейский.

— Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика в районе улицы Красная Сопка города Петропавловска-Камчатского. В ходе поисковых мероприятий тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных, — рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Сейчас специалисты устанавливают причины смерти мальчика и другие обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 1673

#происшествия

распечатать


Происшествия

Амурские следователи: во взорвавшемся автомобиле погибла женщина
Происшествия 1

Полицейские задержали стрелявших в охранника в Благовещенске
В России и мире

14 человек задержаны после теракта в столице Австрии
Происшествия 2

ЗабЖД: утечка на станции Ледяной не опасна
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь