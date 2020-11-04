На Камчатке обнаружили изувеченное животными тело маленького ребёнка

В поисках принимали участия родители ребёнка и полицейский.

— Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика в районе улицы Красная Сопка города Петропавловска-Камчатского. В ходе поисковых мероприятий тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных, — рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Сейчас специалисты устанавливают причины смерти мальчика и другие обстоятельства произошедшего.