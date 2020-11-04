15 машин такси стали причиной конфликта амурских бизнесменов

В областном центре назревает очередной конфликт в отрасли таксомоторных перевозок. Собственник 15 автомобилей, работающих под логотипом «Премьер» считает, что арендатор у него их банально угнал.

Журналисты Амур.инфо попытались разобраться в этой, как оказалось запутанной истории, вновь завязанной на коронавирусе.

Представили ООО «Компания “Премьер”» на днях сообщили о том, что предприниматель, который арендовал у них машины для перевозки людей отказывается платить аренду и угнал 15 из них.

— В начале пандемии мы пошли навстречу перевозчику и значительно снизили цену за аренду. Но срок договора по низкой цене уже истёк и теперь перевозчик должен платить как обычно. Важнее всего, что задолженность даже по сниженной цене им ещё не погашена, — рассказала директор по маркетингу холдинга ООО «Атик-моторс» Елена Батракова.

Перевозчик в лице индивидуального предпринимателя Владимира Толстого говорит, что аренду действительно вначале снизили, но теперь снова подняли.

— До пандемии мы заключили с ООО «Компания “Премьер”» два договора аренды: один на помещение, второй на 50 автомобилей. Срок истечения договора аренды на авто — 30 декабря 2020 года. Стоимость аренды одного автомобиля в месяц составляла 14 500 рублей. Когда началась пандемия, аренду снизили, и она составила 5000 рублей за авто. С сентября собственник вернул размер аренды в 14 500 рублей, но разве пандемия закончилась? Кроме того, на сегодня учитывая ситуацию, нам не нужно для работы 50 автомобилей, достаточно будет как раз 15-20 машин. О чём мы сообщили собственнику, — объясняет Владимир Толстой.

В количество автомобилей упирается и потребность в том помещении, которое арендует перевозчик. Ведь если после снижения его аренда стоила 24 700 рублей в месяц, то с 1 ноября она, по словам Владимира Толстого, составит 140 тысяч рублей. В итоге те 15 машин, которыми пользовался предприниматель, он перегнал в другое помещение. Собственник же считает, что это угон. А ещё он переживает за пассажиров, которые доверяют бренду «Премьер».

— Учитывая задолженность и условия, прописанные в договоре, мы решили расторгнуть с перевозчиком договор в одностороннем порядке с 1 ноября. Мы уведомили его, однако, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, машины он нам не вернул. Мы считаем, что это угон, и направили соответствующее заявление в полицию. Кто находится за рулём этих машин и где они проходят ежедневный технический контроль, мы не знаем. Мы боимся, что машины останутся без должного техосмотра. Конечно, перевозчик может и самостоятельно обратиться в другой сервис. Но так как машины наши, то и все документы на них находятся у нас, — отметила Елена Батракова.

Перевозчик с такой формулировкой не согласен.

— Договор фактически не расторгнут. Он действует до 30 декабря. Я против его расторжения в одностороннем порядке и собираюсь разбираться в этой ситуации в суде. Как и с вопросом несправедливого повышения арендной платы. Пандемия коронавируса не закончилась. Что касается технического контроля, то его проводит тот же механик, который делал это и раньше. Вообще нужно понимать, что ООО «Компания “Премьер”» давно не занимается перевозками, а только лишь передаёт свои авто в аренду. Фактически перевозку в последнее время осуществляли мы, — объясняет Владимир Толстой.

В полиции подтвердили, что получили заявление об угоне и начали проверку. Перевозчик же говорит, что вообще готов выкупить эти 15 автомобилей и закрыть вопрос.

— Перевозчик давно говорил о намерении выкупить несколько машин в собственность. Холдинг готов пойти навстречу такому предложению. Однако мужчина так и не предпринял никаких действий, — добавила Елена.

Владимир Толстой не согласен.

— Предложение о покупке авто я зарегистрировал у секретаря ООО «Компания “Премьер”». Но они мне так и не ответили, — парирует он.

В ООО «Компания “Премьер”» говорят, что тоже собираются обращаться в суд, но уже после того, как перевозчик вернёт машины. И судя по тому, как развиваются события, только суд сможет поставить точку в этом споре. Главное, чтобы пока разбирается бизнес, не пострадали люди.