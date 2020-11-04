«Катюша» на эвенкийском языке: Приамурье присоединилось к всероссийскому флешмобу

В флешмобе приняли участие представители из разных регионов России, они исполнили известную всем «Катюшу» на национальных языках. В Удмуртии песню исполнил знаменитый коллектив «Бурановский бабушки». В Мордовии известную композицию исполнили на мордовском-эрзя языке. В Волгоградской и Ростовской областях песню исполнили казаки. В Бурятии исполнителем стал бывший профессиональный боец сумо, он спел песню на фоне буддийского храма.

В Приамурье участниками акции стали эвенки — коренной народ Амурской области, они спели «Катюшу» на эвенкийском языке. Сейчас эвенки проживают в основном на севере области, в пяти сёлах: Бомнак Зейского района, Ивановское Селемджинского района, Усть-Уркима, Первомайское и Усть-Нюкжа Тындинского района.