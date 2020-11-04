Амурские медики и работники культуры призвали объединиться против коронавируса
Амурские врачи и работники культуры в видеоролике напомнили амурчанам о важности Дня народного единства и попросили объединить свои усилия в борьбе с коронавирусом. Ролик в своём инстаграм-аккаунте опубликовал общественно-культурный центр.
— Так просто носить маску, так просто регулярно мыть руки и так просто воздержаться от личных контактов в местах общественного скопления людей, — говорят врачи в видеоролике и просят выполнять эти простые правила во благо своего здоровья и здоровья близких.
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