Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём народного единства. Текст поздравления опубликовал сат минвостокразвития.

«Дальний Восток – огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Мы учимся, работаем, строим дома, создаем счастливые семьи. У каждого из нас свои друзья, привязанности, взгляды на жизнь. Но все мы вместе – граждане России, объединенные общими задачами, устремлениями, желанием трудиться и развиваться на благо Родины.

Поколения наших предков осваивали Дальний Восток, защищали нашу страну, восстанавливали разрушенную в военные годы экономику. Сегодня перед нами стоит не менее важная задача – развивать дальневосточный регион и вместе добиваться процветания России. И никакие пандемии нас на этом пути не остановят.

Поздравляю с днем Народного единства! Желаю счастья, здоровья и всего самого лучшего!» — написал заместитель председателя правительства Российской Федерации.