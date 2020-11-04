Государство будет отвечать за качество медпомощи

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Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому нужно будет убрать страховщиков, как посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями. Цель реформы — переложить на государство ответственность за качество медицинской помощи и исключить из этой системы посредника в виде страховых организаций.

— Отвечать будет государство, решая эту задачу через финансирование напрямую медицинских высокотехнологичных учреждений, — пишет «Российская газета» со ссылкой на выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина в эфире телеканала «Россия 24». — Ведь до сегодняшнего дня у нас страховые компании медицинские на себя ответственность за качество медицины не взяли.

Спикер пояснил, что нововведения необходимы для того, чтобы могли развиваться медицинские центры и больницы всех уровней, а не обогащаться страховые организации. При этом опасения по поводу того, что в случае принятия закона у клиник появится возможность отказать в предоставлении медпомощи застрахованному пациенту, не имеют к этой инициативе никакого отношения.