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4ноября
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сегодня, 15:25 1

Государство будет отвечать за качество медпомощи

Государство будет отвечать за качество медпомощи
Фото: https://ria.ru/

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому нужно будет убрать страховщиков, как посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями. Цель реформы — переложить на государство ответственность за качество медицинской помощи и исключить из этой системы посредника в виде страховых организаций.

— Отвечать будет государство, решая эту задачу через финансирование напрямую медицинских высокотехнологичных учреждений, — пишет «Российская газета» со ссылкой на выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина в эфире телеканала «Россия 24». — Ведь до сегодняшнего дня у нас страховые компании медицинские на себя ответственность за качество медицины не взяли.

Спикер пояснил, что нововведения необходимы для того, чтобы могли развиваться медицинские центры и больницы всех уровней, а не обогащаться страховые организации. При этом опасения по поводу того, что в случае принятия закона у клиник появится возможность отказать в предоставлении медпомощи застрахованному пациенту, не имеют к этой инициативе никакого отношения.

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#закон #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    13 минут назад

    Спасибо Коронавирус. Хоть шевелиться заставил руководителей

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