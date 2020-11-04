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сегодня, 14:43 1

Полицейские задержали стрелявших в охранника в Благовещенске

Полицейские задержали стрелявших в охранника в Благовещенске

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из МО МВД России «Благовещенский» установили подозреваемых в хулиганстве и хищении оружия. Одного злоумышленника задержали в течение суток, второй скрывался, но позднее сам сдался в полицию.

Известно, что вечером в торговый павильон зашли двое посетителей в нетрезвом виде и начали вести себя агрессивно. Между двумя мужчинами и охранниками произошёл конфликт, который продолжился на улице.

Охранник получил телесные повреждения. Помимо этого, один из нападавших завладел служебным оружием и выстрелил. Виновники скрылись с места происшествия.

Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство» и «Хищение оружия». Так же возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».

Одним из участников происшествия оказался 28-летний местный житель. Он рассказал, что похищенный пистолет они с товарищем спрятали под крышу входа в подвал многоэтажного дома. Оружие полицейские изъяли.

Личность второго соучастника сотрудники уголовного розыска установили в тот же вечер. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Некоторое время он скрывался, но через несколько дней он сам пришёл в полицию.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    20 минут назад

    Поколение NEXT, РОДИТЕЛЯМ БЛАГОДАРНОСТЬ НАДО ВЫДАТЬ, ЗА ВОССПИТАНИЕ(

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