Минздрав назвал бесплатные лекарства для лечения коронавируса дома

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В правительстве РФ утвердили список медикаментов, которые будут бесплатно раздавать пациентам, которые на дому проходят лечение от коронавируса. На закупку препаратов выделили больше пяти миллиардов рублей.

— Ожидается, что больные с легкой формой коронавируса смогут бесплатно получить препараты уже в середине или конце ноября. Они будут выдаваться по рецепту врача, — пишет «РИА Регион Онлайн» со ссылкой на российское правительство.

В перечень лекарств, утвержденный рекомендациями министерства здравоохранения, вошли «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты «Интерферон-альфа», «Ремдесивир» и «Умифеновир». Это названия действующих веществ. Точное торговое наименование может от них отличаться.

В Приамурье региональные власти уже выделили на лекарства для пациентов с коронавирусом, проходящим лечение на дому, 13 миллионов рублей. Ещё 29,7 миллиона поступят из федерального бюджета.