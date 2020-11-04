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сегодня, 14:17 3

Минздрав назвал бесплатные лекарства для лечения коронавируса дома

Минздрав назвал бесплатные лекарства для лечения коронавируса дома
Фото: https://pixabay.com/

В правительстве РФ утвердили список медикаментов, которые будут бесплатно раздавать пациентам, которые на дому проходят лечение от коронавируса. На закупку препаратов выделили больше пяти миллиардов рублей.

— Ожидается, что больные с легкой формой коронавируса смогут бесплатно получить препараты уже в середине или конце ноября. Они будут выдаваться по рецепту врача, — пишет «РИА Регион Онлайн» со ссылкой на российское правительство.

В перечень лекарств, утвержденный рекомендациями министерства здравоохранения, вошли «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты «Интерферон-альфа», «Ремдесивир» и «Умифеновир». Это названия действующих веществ. Точное торговое наименование может от них отличаться.

В Приамурье региональные власти уже выделили на лекарства для пациентов с коронавирусом, проходящим лечение на дому, 13 миллионов рублей. Ещё 29,7 миллиона поступят из федерального бюджета.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • borer

    borer
    1 час назад

    Умифеновир, то есть арбидол.

  • Petta

    Petta
    27 минут назад

    А врача сколько ждать? Или не ждать.

  • Руконог

    Руконог
    17 минут назад

    Уже неделю выделяют деньги! Будто на телеге везут из Москвы)))) Проблема в чем?

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