Юных амурчан с ограниченными возможностями бесплатно научат играть в бадминтон
На этой неделе начнутся тренировки для юных амурчан с ограниченными возможностями здоровья. В Приамурье стартовал проект «Бадминтон без границ!». Всего будет две группы по 15 человек, для ребят от 8 до 13 лет. Занятия будут бесплатными, сообщает пресс-служба областного правительства.
Спортсмены будут заниматься два раза в неделю по часу, а когда получат необходимые навыки, смогут принять участие в соревнованиях, в составе смешанных пар — где будут играть здоровые и дети с ОВЗ. Планируется. что в соревнованиях примут участие китайские спортсмены.
Такая возможность появилась благодаря средствам фонда президентских грантов, инициаторы проекта «Бадминтон без границ!» — областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона.
— В ходе тренировок дети с ОВЗ смогут расширить круг социальных контактов, получить навыки игры, новые впечатления и соревновательный опыт. Тренировочный процесс будет организован в течение 7 месяцев с участием сурдопереводчика, — рассказали в областной общественной спортивной организации тенниса и бадминтона.
Кроме спортивных тренировок с ребятами будет работать психолог, и будут проводиться различные мастер-классы.
Проект «Бадминтон без границ!» победил в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» второго конкурса фонда президентских грантов 2020 года. На его реализацию выделили почти полмиллиона рублей, всего на проект потратят почти 970 тысяч рублей.
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