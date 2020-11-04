Благовещенский «Остров спасения» объявил благотворительный сбор

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Благовещенский приют «Остров спасения» объявил сбор для помощи животным. Зоозащитникам нужны мешки для мусора на 180 и 200 литров, корм для собак и ветошь — постельное бельё, полотенца, покрывала.



— Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что сейчас наступило тяжелое для всех время. Сложившаяся во всем мире трудная ситуация создала очень много проблем во всех сферах. И наш приют не стал исключением. Мы понимаем, что сейчас многие заняты своими проблемами, но мы очень просим не забывать о нас. Наши подопечные по-прежнему ежедневно хотят есть, лечиться и жить в чистоте. Животным же не объяснишь, что сейчас нужно переждать определенный период, а потом всё встанет на свои места, — пишут работники приюта.