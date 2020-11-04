14 человек задержаны после теракта в столице Австрии

Глава МВД Австрии сообщил, что число погибших в результате теракта выросло до четырёх человек, 22 ранены. В рамках дела полицией проведено 18 обысков.

По словам министра, не исключено, что террорист действовал в одиночку. Такой вывод был сделан после просмотра полицией записей с камер наблюдений.

Он также сообщил, что убитый террорист – 20-летний гражданин Австрии и Северной Македонии, уже имевший судимость за попытку примкнуть к террористическому объединению ИГ. Преступник был приговорен к 22 годам тюрьмы, но ему удалось убедить австрийские правоохранительные органы, что он исправился и выйти на свободу раньше срока.

При нападении террорист был вооружен автоматом Калашникова и мачете.