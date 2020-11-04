14 человек задержаны после теракта в столице Австрии
После теракта в Вене были задержаны 14 человек из окружения нападавшего, который был убит полицейскими, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера.
Глава МВД Австрии сообщил, что число погибших в результате теракта выросло до четырёх человек, 22 ранены. В рамках дела полицией проведено 18 обысков.
По словам министра, не исключено, что террорист действовал в одиночку. Такой вывод был сделан после просмотра полицией записей с камер наблюдений.
Он также сообщил, что убитый террорист – 20-летний гражданин Австрии и Северной Македонии, уже имевший судимость за попытку примкнуть к террористическому объединению ИГ. Преступник был приговорен к 22 годам тюрьмы, но ему удалось убедить австрийские правоохранительные органы, что он исправился и выйти на свободу раньше срока.
При нападении террорист был вооружен автоматом Калашникова и мачете.
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