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ЗабЖД: утечка на станции Ледяной не опасна

ЗабЖД: утечка на станции Ледяной не опасна
Фото: wikipedia.org

Обновлено: 14:44

В пресс-службе Забайкальской железной дороги рассказали подробности инцидента на станции Ледяная в Свободненском районе. Как сообщили в ведомстве, 4 октября в 7:11 в одном из грузовых поездов образовалась течь тетрахлорида титана.

— Вагон с опасным грузом отставлен на запасной путь, в ликвидации течи задействованы подразделения АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (Экоспас). Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов происшествие не повлияло, — сообщили в компании.

Причина появления течи устанавливается.

— В настоящее время для ликвидации аварии привлечены специалисты Амурского центра «ЭКОСПАС» филиала АО «ЦАСЭО» в составе 4 человек и 1 ед. техники. Они уже находятся на месте и готовы вскрыть контейнер и приступить к устранению утечки, — сообщили в пресс-службе амурского центра ГЗ и ПБ.

Тетрахлорид титана — бинарное соединение титана и хлора. При нормальных условиях — бесцветная подвижная прозрачная ядовитая жидкость, дымящая на воздухе. Используется как сырьё в химической промышленности и как дымообразователь. Токсичен при вдыхании паров и воздействии на кожу, поражает слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, а также роговицы глаз. Вызывает ожоги кожи и бронхит.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Тетрахлорид титана токсичен при вдыхании паров и воздействии на кожу, поражает слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, а также роговицы глаз. Вызывает ожоги кожи и бронхит. ПДК паров 1 мг/м3.

  • Rotan

    Rotan
    14 минут назад

    А у нас все не опасно, сотни тонн диз.топлива в реку и тоже не опасно.

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