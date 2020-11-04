ЗабЖД: утечка на станции Ледяной не опасна

Фото: wikipedia.org

— Вагон с опасным грузом отставлен на запасной путь, в ликвидации течи задействованы подразделения АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (Экоспас). Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов происшествие не повлияло, — сообщили в компании.

Причина появления течи устанавливается.

— В настоящее время для ликвидации аварии привлечены специалисты Амурского центра «ЭКОСПАС» филиала АО «ЦАСЭО» в составе 4 человек и 1 ед. техники. Они уже находятся на месте и готовы вскрыть контейнер и приступить к устранению утечки, — сообщили в пресс-службе амурского центра ГЗ и ПБ.

Тетрахлорид титана — бинарное соединение титана и хлора. При нормальных условиях — бесцветная подвижная прозрачная ядовитая жидкость, дымящая на воздухе. Используется как сырьё в химической промышленности и как дымообразователь. Токсичен при вдыхании паров и воздействии на кожу, поражает слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, а также роговицы глаз. Вызывает ожоги кожи и бронхит.