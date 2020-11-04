Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус
Употребление алкоголя снижает иммунитет и увеличивает риск заболеть коронавирусом. При этом течение болезни в этом случае может быть тяжелым, рассказал в интервью радио Sputnik врач-нарколог Руслан Исаев.
Если человек уже заболел коронавирусом в легкой форме, употребление алкоголя может усложнить течение болезни и перевести ее в более тяжелую форму, сообщил врач.
Также нарколог напомнил, что лекарства, которые используются при лечении Covid-19, несовместимы с алкоголем и могут привести к тяжелым последствиям. Например, антибиотики сами могут вызвать побочные эффекты, а при смешивании с алкоголем возникает риск еще больших осложнений. Также алкоголь затрудняет действие лекарств, которые препятствуют образованию тромбов и их придется применять в больших количествах.
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