Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Если человек уже заболел коронавирусом в легкой форме, употребление алкоголя может усложнить течение болезни и перевести ее в более тяжелую форму, сообщил врач.

Также нарколог напомнил, что лекарства, которые используются при лечении Covid-19, несовместимы с алкоголем и могут привести к тяжелым последствиям. Например, антибиотики сами могут вызвать побочные эффекты, а при смешивании с алкоголем возникает риск еще больших осложнений. Также алкоголь затрудняет действие лекарств, которые препятствуют образованию тромбов и их придется применять в больших количествах.