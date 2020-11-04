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4ноября
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сегодня, 12:56 2

Новый штамм коронавируса может появиться в России

Новый штамм коронавируса может появиться в России
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, что новый штамм коронавируса 20A.EU1 может появиться и в России. В последние месяцы он широко распространился в Европе, сообщает «Парламентская газета». По словам профессора НИЦ Гамалеи Анатолия Альтштейна, новая версия вируса может быть более заразной, но менее опасной.

Новый штамм COVID-19 возник в Испании ещё летом. Впервые его обнаружили у рабочих сельского хозяйства. Сейчас он распространился на 12 европейских стран, а также Новую Зеландию и Гонконг.

— Новый штамм может начать циркулировать на территории России. В частности, из-за мобильности населения и естественных процессов вытеснения одного вируса другим. Однако, по результатам научных исследований, новая инфекция не опаснее предыдущей, — заявили в Роспотребнадзоре.

Хотя новая версия вируса может быть гораздо заразнее, утверждает вирусолог Анатолий Альтштейн.

— Его заразность может повысится, а вот патогенные свойства будут снижаться. Как правило, размножаются штаммы, которые не вызывают смерть. Поэтому в странах, где новый штамм широко распространён, резко снизилась смертность из-за коронавируса. Я думаю, что пройдёт от года до трёх лет пока вирус не станет мирным, — заявил Альтштейн.

Профессор добавил, что в Испании, Италии и Англии, а также Нидерландах, Бельгии и Франции летальность была 10-15 процентов. Сейчас летальность снизилась до 0,5 процента.

— Стабилизации пандемии поспособствует вакцинация и усиление масочного режима. Хотя полностью эпидемия может закончиться только к лету следующего года, — заявил бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ Гамалеи профессор Виктор Зуев.

По данным ВОЗ, число заражений коронавирусом в мире превысило 45 миллионов человек, из них 1,18 миллиона умерли. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Zzz123

    Zzz123
    3 часа назад

    Соvid-2020

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Почему вымерло много индейцев в Америке за последние 500 лет? Они существовали до открытия Нового света в тепличных условиях: у них популяции людей слабо взаимодействовали. В Евразии и Африке же люди постоянно друг с другом общались, обменивались вирусами. Всякие Великие шёлковые пути; суда, постоянно курсирующие по Средиземному морю. Вот и вырабатывали люди Старого света иммунитет. Вывод: если в популяции постоянно болеют, то от этого польза. Потихонечку, помаленичку популяция становится всё устойчивее и устойчивее к окружающей флоре и фауне.

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