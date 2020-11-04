Новый штамм коронавируса может появиться в России

Новый штамм COVID-19 возник в Испании ещё летом. Впервые его обнаружили у рабочих сельского хозяйства. Сейчас он распространился на 12 европейских стран, а также Новую Зеландию и Гонконг.

— Новый штамм может начать циркулировать на территории России. В частности, из-за мобильности населения и естественных процессов вытеснения одного вируса другим. Однако, по результатам научных исследований, новая инфекция не опаснее предыдущей, — заявили в Роспотребнадзоре.

Хотя новая версия вируса может быть гораздо заразнее, утверждает вирусолог Анатолий Альтштейн.

— Его заразность может повысится, а вот патогенные свойства будут снижаться. Как правило, размножаются штаммы, которые не вызывают смерть. Поэтому в странах, где новый штамм широко распространён, резко снизилась смертность из-за коронавируса. Я думаю, что пройдёт от года до трёх лет пока вирус не станет мирным, — заявил Альтштейн.

Профессор добавил, что в Испании, Италии и Англии, а также Нидерландах, Бельгии и Франции летальность была 10-15 процентов. Сейчас летальность снизилась до 0,5 процента.

— Стабилизации пандемии поспособствует вакцинация и усиление масочного режима. Хотя полностью эпидемия может закончиться только к лету следующего года, — заявил бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ Гамалеи профессор Виктор Зуев.

По данным ВОЗ, число заражений коронавирусом в мире превысило 45 миллионов человек, из них 1,18 миллиона умерли. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США — 8,8 миллиона зараженных, далее следуют Индия и Бразилия.