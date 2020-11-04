В Благовещенске взорвался автомобиль вместе с водителем (видео)

В Благовещенске сегодня, 4 ноября, в 10:24 утра прямо на ходу взорвался автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, водитель скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

— Сейчас на месте работают сотрудники испытательно-пожарной лаборатории. Марку автомобиля точно установить пока не удалось, предположительно это Hyundai, — сообщили в МЧС. По информации очевидцев происшествие случилось в районе улицы Нагорной.

Просмотров всего: 111

#пожары

распечатать

Фотогалерея

bezsonova