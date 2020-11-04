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4ноября
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сегодня, 12:08 1

В Благовещенске взорвался автомобиль вместе с водителем (видео)

В Благовещенске взорвался автомобиль вместе с водителем (видео)

В Благовещенске сегодня, 4 ноября, в 10:24 утра прямо на ходу взорвался автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, водитель скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

— Сейчас на месте работают сотрудники испытательно-пожарной лаборатории. Марку автомобиля точно установить пока не удалось, предположительно это Hyundai, — сообщили в МЧС.

По информации очевидцев происшествие случилось в районе улицы Нагорной.

Просмотров всего: 111

#пожары

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    34 секунды назад

    Он что был на газе?

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