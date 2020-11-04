Глава Приамурья Василий Орлов намерен заключить соглашение с РЖД

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Переговоры, главной темой которых стало заключение соглашения о сотрудничестве, прошли в формате видеоконференции.

— Для нас компания «РЖД» - это не просто хороший партнер, но и один из крупнейших налогоплательщиков. Так, в прошлом году 10% налогов, поступивших в бюджет Приамурья, были перечислены именно «РЖД», это более 5 миллиардов рублей. Также на территории области 20 тысяч человек работает в этой компании. Конечно, нас связывает партнерство в части реализации различных социальных инициатив – это большая работа. Отдельно хочу поблагодарить за два конкретных мероприятия: «Кванториум» в Свободном на базе детской железной дороги (я был действительно впечатлен проведенной работой), а также спортивная площадка в поселке Ерофей Павлович – это отдаленный поселок, и такая инфраструктура там очень востребована, — заявил Василий Орлов.

Глава региона отметил работу начальников Дальневосточной железной дороги и Забайкальской железной дороги Николая Маклыгина и Александра Скачкова и сообщил, что в вопросах развития населенных пунктов, расположенных близ железной дороги, амурские власти и руководство подразделений РЖД едины. Сейчас, в частности, разрабатывается план развития посёлков на БАМе.

— Развитие Дальнего Востока является одним из приоритетов «Российских железных дорог». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации мы будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить условия для достижения поставленной цели, вывести темпы развития региона на уровень выше среднероссийских. В компании утвержден отдельный план по привлечению и сохранению персонала на территории БАМа до 2025 года. В прошлом году мы отметили 45-летие БАМа и поставили перед собой задачи, которые должны быть решены к полувековому юбилею. Мы понимаем, что накопившиеся вопросы невозможно решить сразу, для этого необходимы слаженные совместные шаги, постоянный мониторинг ситуации. В конечном итоге это позволит создать условия для комфортной жизни и работы людей, - сообщил генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Соглашение о сотрудничестве между Приамурьем и РЖД будет подписано уже в следующем году.