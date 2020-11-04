От Тынды до Благовещенска и обратно пустят беспересадочный вагон

Добраться из Тынды в Благовещенск можно будет на поезде «Нижний Бестях – Благовещенск» в вагоне беспересадочного сообщения. На участке Нерюнгри – Белогорск вагон будет идти в составе поезда №325/326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, а на участке между Белогорском и Благовещенском – в составе скорого поезда №128 «Белогорск – Благовещенск».

Добраться в беспересадочном вагоне из Благовещенска до Тынды можно будет по следующему маршруту: на участке между Благовещенском и Белогорском вагон будут следовать в составе скорого поезда №127 «Благовещенск – Белогорск». В Белогорске произойдет прицепка до Сковородина к скорому пассажирскому поезду №61 «Владивосток – Москва». До Тынды вагон пойдёт уже в составе поезда №688 «Сковородино – Нерюнгри».

При этом параллельно проводится ежедневный мониторинг наполняемости поезда «Гилюй». Если спрос будет расти, отмененные отправления поезда могут вернуть., сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru.