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4ноября
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сегодня, 10:58 0

От Тынды до Благовещенска и обратно пустят беспересадочный вагон

От Тынды до Благовещенска и обратно пустят беспересадочный вагон
Фото: gazeta-bam.ru

В Дальневосточной региональной службе развития пассажирских сообщений рассказали, что между Благовещенском и Тындой будут курсировать беспересадочные вагоны. Это альтернативный вариант, который предлагают амурчанам взамен отменённых из-за снижения пассажиропотока отправлений поезда «Гилюй» из Тынды 14, 18, 22, 26 декабря, и отправлений из Благовещенска 15, 19, 23, 27 декабря.

Добраться из Тынды в Благовещенск можно будет на поезде «Нижний Бестях – Благовещенск» в вагоне беспересадочного сообщения. На участке Нерюнгри – Белогорск вагон будет идти в составе поезда №325/326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, а на участке между Белогорском и Благовещенском – в составе скорого поезда №128 «Белогорск – Благовещенск».

Добраться в беспересадочном вагоне из Благовещенска до Тынды можно будет по следующему маршруту: на участке между Благовещенском и Белогорском вагон будут следовать в составе скорого поезда №127 «Благовещенск – Белогорск». В Белогорске произойдет прицепка до Сковородина к скорому пассажирскому поезду №61 «Владивосток – Москва». До Тынды вагон пойдёт уже в составе поезда №688 «Сковородино – Нерюнгри».

При этом параллельно проводится ежедневный мониторинг наполняемости поезда «Гилюй». Если спрос будет расти, отмененные отправления поезда могут вернуть., сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru.

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#транспорт #Тында

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