ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

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За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 3,3 миллиона. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По сообщению Всемирной организации здравоохранения, количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 45 тысяч, это на 9 тысяч больше, чем неделей раньше.

«За последнюю неделю поступили сообщения более чем о 3,3 миллионов новых случаев заражения. Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех случаев заболевания в мире (более 1,7 миллиона), что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей (46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей). По состоянию на 1 ноября, в мире было зарегистрировано около 46 миллионов заразившихся и 1,2 миллиона летальных исходов», — указывает организация.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней зафиксирован в период с 19 по 25 октября — более 2,8 миллионов случаев, пишет ТАСС.