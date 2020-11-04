Северная Корея заминировала границу с Китаем для защиты от COVID-19

В Северной Корее опасаются, что распространение коронавируса будет катастрофическим для страны. Учитывая неразвитую медицинскую инфраструктуру там может погибнуть 500 тысяч человек. Как сообщает разведка, у КНДР нет физической и технической возможности справиться с COVID-19.

Также в КНДР запретили импорт из-за границы и Южной Кореи и наказывают тех, кто допускает ввоз товаров из-за рубежа.

Разведка Южной Кореи утверждает, что в КНДР чиновникам, которые не могут контролировать распространение вируса, грозит смертная казнь.