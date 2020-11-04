Музей Пояркова присоединился к мировому «ботиночному» челленджу

Фото: @muzeum_of_poyarko

Челлендж со сменой образов носит в сети название Dripchallenge. Перевоплощение происходит после того, как герой видео поймает ногой летящий сверху ботинок. Интересно, что слово «drip» с английского переводится как «капля», обувь в этом случае символизирует падающую сверху каплю, которая исчезает при соприкосновении с поверхностью, пишет vskali.ru.

К вызову с переодеванием присоединились уже тысячи пользователей сети в разных уголках мира. С помощью челленджа люди демонстрируют свои форменные рабочие наряды, спортивные хобби, праздничные и свадебные костюмы и платья.

Многие пишут, что повторить челлендж не сложно: сначала нужно сняться в одном образе, затем подбросить ботинок, поймать его ногой и предстать перед публикой в кардинально ином образе. Конечно, здесь не обойтись без монтажа.