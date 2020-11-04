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Жителя Прогресса спасли из горящей квартиры

Жителя Прогресса спасли из горящей квартиры
Фото: МЧС

Поздним вечером 3 ноября в Прогрессе тушили пожар. Возгорание произошло в одной из квартир четырёхэтажного жилого дома на улице Советской.

Прибывшим на место пожарным, а в тушении участвовало пять бойцов местной пожарно-спасательной части, удалось сбить пламя за шесть минут.

— Соседние квартиры при пожаре не пострадали. Звеном газодымозащитной службы был спасен хозяин квартиры 1964 года рождения, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Амурской области.

Причина и виновник пожара пока устанавливаются.

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#пожары #происшествия #МЧС

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