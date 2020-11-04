На трассе в Приморье сбили дикого кабана

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В комментариях к снимкам с места события, которые опубликовали в местном паблике новостей, некоторые жители края даже позавидовали водителю. «Я бы его в багажник и домой»; «Нет, ну вот везёт же! Мне всё больше фазаны попадаются. Так, на раз приготовить, а здесь мяса на пару месяцев!»; «Мясом запаслись зато, охотники»; «Кому-то повезло, ой какой будет вкусный шашлычок» — прокомментировали приморцы.

В Приамурье не так давно животные тоже стали участниками ДТП. В конце октября на Свободненской трассе под колеса автомобиля угодила свинья.

Неподалёку от Свободного, на автодороге в Благовещенск, автомобиль сбил двух лошадей. Животные не выжили.

Управление ветеринарии Приамурья прокомментировало несколько случаев гибели животных на дорогах области.