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Амурчан приглашают на онлайн-марафон в честь Дня народного единства

Амурчан приглашают на онлайн-марафон в честь Дня народного единства

4 ноября всех дальневосточников, в том числе амурчан, приглашают на марафон, посвящённый годовщине освобождения Москвы от польских интервентов. Мероприятие из-за пандемии коронавируса пройдёт в онлайн-формате, а зрители смогут выиграть призы, блеснув знаниями об истории края.

Трансляция онлайн-марафона начнётся на сайте Амур.инфо в 16:00 и закончится через четыре часа.

— В конце каждого часа — онлайн-квиз «Лабиринты времени». Зрители смогут ответить на вопросы о Дальнем Востоке и получить памятные призы, — рассказали организаторы марафона.

В программе эфира будут сюжеты о народах Дальнего Востока, урок истории от местных краеведов, мастер-классы от народных умельцев, представители разных национальностей покажут, как играть в местные, дальневосточные игры. Обещают организаторы и рецепты дальневосточной кухни от шеф-поваров, стили и легенды разных народов, танцевальные номера и презентации национальных костюмов. Выступят в ходе марафона и артисты театров Приморского края.

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#Дальний Восток #жизнь #праздники

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