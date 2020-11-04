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Антимонопольщики возбудили дело против «Почты России»

Антимонопольщики возбудили дело против «Почты России»
Фото: ТАСС

Обновлено: 09:59

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Почты России». Антимонопольщики заинтересовались компанией из-за не прекращения взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах РФ, сообщает ТАСС.

«Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее ФАС России выдала организации предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в случае, если посылки направляются в/из отделений почтовой связи, в населённых пунктах, которые круглогодично являются труднодоступными. Однако, «Почта России» не исполнила предупреждение в установленный законом 10-дневный срок» — говорится в сообщении.

Заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела назначено на 17 ноября.

В ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы «Почта России» заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки. В пресс-службе «Почты России» сообщили, что компания взаимодействует с ФАС по этой теме в рабочем режиме, пишут РИА Новости.

«При этом мы хотим отметить, что «Почта России» не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ. Оно возлагает на нас задачу оказывать такую социально значимую услугу, как доставка посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдалённые и труднодоступные районы. Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки», — сообщили в компании.

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#жизнь #суды

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