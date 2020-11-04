сегодня, 15:45 0
Онлайн-марафон «День народного единства»: прямая трансляция
4 ноября Россия празднует День народного единства – годовщину освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени. Смотрите прямую трансляцию праздничного онлайн-марафона. В конце каждого часа — квиз «Лабиринты времени». Зрители смогут ответить на вопросы о Дальнем Востоке и получить памятные призы.
Также трансляция доступна по ссылке. Эфир продлится до 20:00.
Просмотров всего: 236
Прислать новости 8 914 594 66 25