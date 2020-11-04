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сегодня, 15:45 0

Онлайн-марафон «День народного единства»: прямая трансляция

Онлайн-марафон «День народного единства»: прямая трансляция

4 ноября Россия празднует День народного единства – годовщину освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени. Смотрите прямую трансляцию праздничного онлайн-марафона. В конце каждого часа — квиз «Лабиринты времени». Зрители смогут ответить на вопросы о Дальнем Востоке и получить памятные призы.

Также трансляция доступна по ссылке. Эфир продлится до 20:00.

Просмотров всего: 236

#праздники

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