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сегодня, 08:43 4

Юная благовещенка претендует на звание самой красивой девочки России

Юная благовещенка претендует на звание самой красивой девочки России
Фото: russiachildrens.ru

Шестилетняя жительница Благовещенска Ксения Шайда претендует на звание самой красивой девочки России. Вместе с мамой Ксюша подала заявку на онлайн-конкурс. Девочка ходит в детский сад, готовится к школе, изучает английский язык и занимается художественной гимнастикой.

Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год. В конкурсе могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет. Победителей определяют в каждой возрастной категории.

— Мы едем в Москву весной 2021 года, участвовать в показе, где будут представлены не только наши дизайнеры, но и зарубежные. Организаторы этого показа предложили участвовать в конкурсе, чтобы как можно больше людей узнали о ней. К сожалению, предложили поздно. Потом Ксюша увидела рекламу этого конкурса и загорелась, и мы решили принять участие, — рассказала мама девочки.

Сейчас идёт интернет-голосование, которое продлится до 27 декабря. Для победы Ксюше нужно собрать три тысячи голосов.

— Надо своих детей поддерживать, хоть ни для кого не секрет, что из глубинки ребёнку очень сложно пробиться. Большая конкуренция, в крупных городах России у ребёнка возможностей намного больше. Для Ксюши это будет огромным успехом дойти до финала. Хоть взрослым и кажется, что это не такое достижение, но маленькой девочки принесёт столько эмоции и уверенности в себе. Она каждый раз спрашивает голосуют за неё или нет, расстраивается что голосов мало, — поделилась мама.

Раньше Ксения участвовала в конкурсе «Дети России», где собрала более полтысячи голосов и попала на разворот журнала.

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#дети #конкурсы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    умом надо хвастаться

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Про взносы для организаторов напишите. Бизнес на наивных мамочках.

  • Arbitr

    Arbitr
    1 час назад

    Рано интересуетесь красотой!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Никого не слушайте. Испоганят все "умные диванные специалисты". Я проголосовал за вашу девочку. Она очень красивая и надеюсь получится ей победить.

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