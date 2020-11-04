Василий Орлов поручил увеличить количество проверок золотодобывающих компаний

Минприроды Приамурья отчиталось перед губернатором Василием Орловым о деятельности предприятий золотодобывающей отрасли за прошедший период 2020 года. Как доложил министр Сергей Маху, проверки прошли в Зейском, Селемджинском, Тындинском и Магдагачинском районах. На 27 водостоках из 38 нашли превышение содержания взвешенных веществ, сообщает пресс-служба правительства области.

Сейчас Амурская область – единственный субъект Дальнего Востока, в котором есть региональный контроль золотодобывающих предприятий. Также в других областях ДФО не проводят такой контроль качества воды.

В сентябре по выявленным фактам прокуратурой в отношении юридических и должностных лиц семи золотодобывающих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях. В списке нерадивых золотодобытчиков - ООО «Пятая добывающая», ООО «ЗДП «Зимовичи», АО «Прииск Соловьевский», ООО ГДК «Одолго», ООО ГДК «Развитие», ООО «ВВП», ООО «Горняк».

В сентябре и октябре минприроды области рассмотрело 16 административных дел, нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 760 тысяч рублей.

Кроме того, министерство подсчитало причинённый золотодобытчиками амурским рекам вред. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов рублей. Самый крупный ущерб водным объектам, зафиксированный не только в Амурской области, но и на Дальнем Востоке, в 139 миллионов рублей, причинило ООО «Три П».

В 2019 году минприроды начало взыскивать с золотодобывающих компаний ущерб водным объектам через суд. 12 дел по выявленным в прошлом году нарушениям находятся на рассмотрении. Некоторые компании причинённый ущерб возместили добровольно.

Василий Орлов поручил качественно усилить работу в данном направлении.

— Задача — не в увеличении количества штрафов, а в том, чтобы навести порядок в этой отрасли. Количество проверок золотодобывающих компаний на предмет соблюдения экологических норм необходимо увеличивать кратно. Экологическая повестка волнует всех. Отдельную работу необходимо наладить с экспертным сообществом. Очень рекомендую возобновить практику межведомственных комиссий по проверке золотодобытчиков совместно с федеральными контролирующими органами, как это делали по вопросу привлечения иностранной рабочей силы, тогда совместная работа дала очень хороший результат. Задача минприроды на следующий год — максимально использовать все имеющиеся ресурсы для защиты экологии области, — подчеркнул Василий Орлов.

Подробнее о борьбе правительства области с нерадивыми золотодобытчиками читайте в нашем материале.