Выбор читателей за 3 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 3 ноября.

Корпоративный конфликт на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона не только снижает производственные и финансовые показатели компании, но и угрожает экономике региона.

Владимир Путин попросил благовещенскую школьницу Елизавету Долженкову спеть во время видеоконференции с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Школьница исполнила патриотическую песню «Умывает красно солнышко».

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что регион ещё не вышел на пик коронавирусной инфекции. Медик напомнила, насколько важно соблюдать правила безопасности и как маски защищают нас от COVID-19.

В воскресенье, 1 ноября, в Благовещенске произошло ДТП на перекрёстке улиц Калинина и Зейской. Машины повредили светофор, опору освещения и бордюр, рассказали в пресс-службе города.