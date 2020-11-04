Выбор читателей за 3 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 3 ноября.
Два месяца не в пользу «Петропавловска»
Корпоративный конфликт на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона не только снижает производственные и финансовые показатели компании, но и угрожает экономике региона.
«Умывает красно солнышко»: благовещенская школьница спела для Владимира Путина
Владимир Путин попросил благовещенскую школьницу Елизавету Долженкову спеть во время видеоконференции с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Школьница исполнила патриотическую песню «Умывает красно солнышко».
Главный инфекционист Амурской области рассказала о пользе карантина
Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что регион ещё не вышел на пик коронавирусной инфекции. Медик напомнила, насколько важно соблюдать правила безопасности и как маски защищают нас от COVID-19.
Виновнику ДТП на Калинина придётся оплатить ремонт светофора
В воскресенье, 1 ноября, в Благовещенске произошло ДТП на перекрёстке улиц Калинина и Зейской. Машины повредили светофор, опору освещения и бордюр, рассказали в пресс-службе города.
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