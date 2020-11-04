Гороскоп 4 ноября: Козерогам предстоит романтическая встреча, а Весам — необычная поездка

Восход Солнца: 07:25

Заход Солнца: 17:01

Солнце в Скорпионе.

Овен. Вероятно, сегодня обстоятельства или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность конфликтов с окружающими или проблем со здоровьем очень велика.

Телец. Неблагоприятный день для общения. Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью, и, если вам предстоит серьёзный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на вашем пути.

Близнецы. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к нервным срывам и потере интереса к семейным ценностям.

Рак. Один из «чистых» дней. Символизирует обретение внутренней свободы, душевного равновесия, противостояние низменным страстям. Вероятно, вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Потакание своим слабостям может создать на пути препятствия.

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Лев. Сатанинский день, несущий искушения, соблазны, иллюзии. Возможны головные боли и плохое самочувствие. В общении с людьми соблюдайте осмотрительность: вероятны обманы или предоставление неверной информации. Сегодня лучше не спорить с начальством и сослуживцами.

Дева. Обычный рабочий день. Однако возможно неожиданное решение старых проблем, повышение или денежная прибыль. Но не рассчитывайте на золотые горы. Двери вашего дома должны быть открыты для гостей. Обратите внимание на проблемы близких вам людей. Ваша темная полоса близится к концу.

Весы. Дороги сулят вдохновение, вы сумеете оценить себя и понять, кто вы есть на самом деле. Поездка, похоже, станет необычной, новые связи принесут ещё больший успех. Вы не можете адекватно воспринимать все те проблемы, которые навалились на вас в последнее время.

Скорпион. День провокаций и неожиданных поворотов судьбы.Не ввязывайтесь в конфликтные ситуации на улице. Всплеск охвативших вас эмоций может быть вызван неумением расслабиться. Немногословность и умение анализировать события — верный шанс сохранить спокойствие и самоуважение.

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Стрелец. Следует обратить внимание на своё самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от животной пищи, можете поголодать. Хороший день для сбора лекарственных трав или лечения методами народной медицины. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию.

Козерог. Критический день. Возможны обманы и лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам романтическую встречу. Решающий момент для дел, касающихся повышения образования, юридических и заграничных вопросов, а также близких взаимоотношений.

Водолей. Критический день. Открытый обман, лживое обещание, нарушение договоренности может катастрофически сказаться на результатах деятельности. Не исключены финансовые потери. Стоит проявить сдержанность. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Рыбы. День связан с работой по укреплению связей в семье, компромиссами и уступками. Начало дня будет сопряжено с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Ваша реакция может быть непредсказуемой и неуправляемой. Если вы почувствуете, что теряете власть над собственными эмоциями, лучше уединиться и дать страстям улечься.

Астролог: Вальдемар Небоходцев