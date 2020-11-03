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3ноября
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Стало известно, куда пропал певец Андрей Губин

Стало известно, куда пропал певец Андрей Губин
Фото: Twitter

Недавно друзья и коллеги Андрея Губина забили тревогу, когда певец перестал выходить на связь. Они даже собрались писать заявление о пропаже музыканта в полицию. «СтарХит» узнал, где находится Андрей и что с ним произошло.

Андрей Губин уже много лет ведет отшельнический образ жизни. Он не выпускает новые песни и не бывает на светских тусовках. Певец только иногда мелькает на фотографиях поклонников, которые встречают кумира 90-х.

В последнее время артист перестал выходить на связь даже с друзьями и коллегами. Он уже два месяца не отвечал на их звонки и сообщения. Но «СтарХиту» удалось узнать, где находится Андрей. Судя по всему, он решил отдохнуть не только от творчества, но и от своего окружения.

Близкий друг Губина, бизнесмен Владимир Бурмяков, рассказал, что у певца все в порядке. Андрей улетел отдыхать в Египет и возвращаться пока не планирует. Он предпочитает звонить сам, а переписки не любит. В Египте он перешел на местный номер, с которого и поддерживает связь с некоторыми друзьями.

Владимир Бурмяков и Андрей Губин дружат уже много лет, они не раз вместе отдыхали, играли в футбол в одной команде и отмечали семейные праздники.

Кстати, именно в Египте Губин долгое время жил после ухода со сцены. Снимал небольшой дом с бассейном, гулял и занимался музыкой.

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#шоу-бизнес

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