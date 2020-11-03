Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость
сегодня, 18:28 0

В благовещенском роддоме развернут резервный инфекционный госпиталь

В благовещенском роддоме развернут резервный инфекционный госпиталь
Фото: pixabay.com

На базе городского роддома в Благовещенске развернут резервный инфекционный госпиталь. Всех пациенток и персонал роддома переведут в перинатальный центр Амурской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

На сегодняшний день, 3 ноября, в области развернуты девять инфекционных госпиталей вместимостью на 1 305 коек. Помимо них работают провизорные госпитали на 386 коек. По информации минздрава области, свободных койко-мест в больницах более 21 процента.

— Для того, чтобы увеличить возможности лечения пациентов стационарно, недавно были задействованы площади кожно-венерологического и наркологического диспансеров. Сейчас инфекционный госпиталь на 150 коек планируется развернуть на базе роддома в Благовещенске, — дала комментарии исполняющая обязанности министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Исполняющая обязанности заместителя главного врача по родовспоможению Амурской областной клинической больницы Ольга Радченко сообщила, что уже начали принимать новых пациенток.

— Разработан индивидуальный план госпитализаций и маршрутизации всех городских беременных женщин. Условия в областном перинатальном центре достаточны, мощность коечного фонда увеличена во всех отделениях с учётом увеличения числа родов. Условия пребывания женщин останутся комфортными - максимально двухместное пребывание в палатах. Плановая госпитализация отработана с женскими консультациями по каждой женщине индивидуально, назначена дата госпитализации. По экстренным показаниям всех беременных женщин из города Благовещенска будет доставлять к нам скорая медицинская помощь, — сообщила Ольга Радченко.

Напомним, что с конца ноября амурский кожвендиспансер начал работу как провизорный госпиталь. Больницы такого типа позволят разгрузить специализированные на лечении коронавируса медучреждения. Медики в инфекционных госпиталях будут сконцентрированы на лечении только «ковидных» пациентов.

Просмотров всего: 192

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 1

В Амурской области в два раза увеличилось число желающих служить по контракту
Коронавирус

В Амурской области выявили 158 новых случаев COVID-19
Коронавирус 3

В Приамурье начинают поставки бесплатных лекарств для больных коронавирусом
Коронавирус

Предпринимателям Свободного порекомендовали не устраивать распродажи из-за COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь