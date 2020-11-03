Марк Рудинштейн рассказал, как Дрожжина и Цивин втирались в доверие к артистам

Он сообщил, что семейная пара часто бывала не только на банкетах и похоронах известных актёров, они также пытались попасть и на кинофестивали. По его словам, их толком никто не знал, но почему-то все двери были для них открыты. Ходили слухи, что Цивин был помощником одного депутата.

— Это их манера пролезть в щель всех удивляла, — добавил продюсер.

Так как Дрожжина с Цивиным постоянно бывали на многих мероприятиях, все считали, что они представители бомонда.

— Таких людей называют «фуршетоманы», они любым способом проникали на застолье. Ведь на таких банкетах просто завязать знакомства с известными людьми, постоять с кем-то рядом, сфотографироваться.

Рудинштейн также рассказал, что Дрожжина и Цивин ко многим одиноким актёрам втирались в доверие. Предлагали свою помощь в обмен на их жильё. По его словам, Наталья Дрожжина занимала какую-то должность в Гильдии киноактёров, оттуда у нее была информация о ситуации с квартирами и финансами артистов.