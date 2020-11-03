До конца года в Благовещенске откроют приют для животных

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До конца года в Благовещенске планируют открыть крупный межмуниципальный приют для животных. Он будет рассчитан на 250 мест постоянного пребывания, сообщает амурское управление ветеринарии.

Кроме областного центра Приамурья, он будет обслуживать девять южных районов — Благовещенский, Ивановский, Тамбовский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Бурейский, Архаринский и Завитинский, а также Райчихинск и Прогресс.

Администрация Благовещенска ведёт работы по подготовке документов к аукциону. По плану первых хвостатых беспризорников приют сможет принять уже в декабре.

Такой же приют для животных, рассчитанный на работу в северных районах области, планируют создать в Шимановске. Администрация города уже подобрала неиспользуемое здание, которое и будет переоборудовано для содержания бездомных собак.

— В текущем году из средств областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных было выделено 10 миллионов рублей. На сегодняшний день муниципалитеты освоили 3,4 миллиона рублей из этой суммы. На эти деньги удалось отловить 268 собак, из которых 87 нашли новые семья, а 87 животных после стерилизации и чипирования вернули на прежнее место обитания, — рассказал Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии Приамурья.

Из 268 отловленных животных 119 приходится на областной центр.

Проблема бездомных животных актуальна для всего Приамурья. На сегодняшний день 14 из 29 муниципальных образований Приамурья так и не заключили муниципальные контракты по отлову, транспортировке и содержанию животных. К ним относятся города Шимановск и Зея, а также Михайловский, Ромненский, Мазановский, Ивановский, Сковородинский, Селемджинский, Зейский, Тындинский, Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский, Шимановский районы.