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сегодня, 18:05 0

На Бурее перевернулась лодка: пропал рыбак

На Бурее перевернулась лодка: пропал рыбак
Фото: 28.mchs.gov.ru

Спасатели Амурского филиала ДВРПСО выехали в Бурейский район на поиски пропавшего рыбака. Первого ноября на реке Бурее ниже по течению от Бурейской ГЭС во время рыбной ловли перевернулась лодка с двумя рыбаками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Один из мужчин сумел выбраться на берег и добрался до места стоянки, где ждали тёплые вещи, продукты питания и сотовый телефон. Поднявшись на вершину сопки, мужчина поймал сигнал сотового и позвонил родственникам.

Для поиска рыбаков сформировали две поисково-спасательные группы. Одна рано утром второго ноября вышла из посёлка Новобурейский, вторая — с кордона охотничьего хозяйства в районе реки Большие Симичи.

Спасатели помогли транспортировать к берегу перевернувшуюся лодку. Пострадавший мужчина в медицинской помощи не нуждался.

Поиски второго рыбака продолжаются. Была обследована береговая линия, акватория реки Бурея.

— Мужчины рыбачили в заводи на реке Бурее, здесь нет сильного течения, но очень большая глубина. Для поиска пропавшего мужчины выехали из Благовещенска спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, — рассказал врио начальника Амурского филиала ДВРПСО Алексей Хвалимов.

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#МЧС #происшествия

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